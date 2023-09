Wettermäßig war der Sommer 2023 fordernd, so lagen die Regenmengen je nach Region zwischen 25 und 75 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt. Mit einem starken Herbst-Finale sei den Hochrechnungen zufolge, vor allem am Heimmarkt noch viel möglich. „Trotz der herausfordernden Wetterlage konnten wir im bisherigen Sommer an die touristischen Erfolge der Vorjahre anschließen. Dies verdanken wir unserem breiten Urlaubsangebot und dem großartigen Engagement unserer Gastgeberinnen und Gastgeber. Nun hoffen wir noch auf ein starkes Saisonfinale, das von einer Vielzahl an Veranstaltungen im ganzen Land geprägt ist“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl.