Wer derzeit von Graz mit dem Zug zum Flughafen Wien oder retour rollen will, kommt um einen Umstieg im Wiener Hauptbahnhof nicht herum. Grund ist eine Gleisbaustelle in Niederösterreich, die weitreichende Folgen für den Railjetverkehr in Westösterreich hat. Die gute Nachricht: Ab Montag (11. September) sind die Gleisbauarbeiten beendet, dann verkehrt wieder, wie gewohnt, jede zweite Wien-Anbindung ab Graz direkt zum Flughafen, wie die ÖBB informieren.