Zu einem schweren Unfall kam es am Dinstag gegen 08.15 Uhr in Graz. Ein 88-Jähriger Grazer fuhr mit seinem Pkw auf der Murfelder Straße. Vor ihm fuhr ein 86-jähriger Grazer mit seinem Fahrrad. Offenbar dürfte der 88-Jährige den Radfahrer übersehen haben und touchierte beim Überholen mit dem rechten Außenspiegel den 86-Jährigen. Der Radfahrer, der keinen Radhelm getragen hatte, kam zu Sturz und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert. Laut dortiger Auskunft besteht keine akute Lebensgefahr.