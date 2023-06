In den Städten dieser Welt wird es immer heller. Alleine seit dem Jahr 2014 hat die Lichtverschmutzung, also das Leuchten von künstlichem Licht in der Nacht, am Nachthimmel Europas um 6,5 Prozent zugelegt. In Nordamerika beträgt der Wert sogar 10,4 Prozent. Das halluzinative Lichtspiel in den Zentren mögen die einen aufregend, die anderen romantisch und die Werbetreibenden nützlich finden, doch nicht alle haben ihre Freude daran. Für Insekten bedeuten künstliche Lichtquellen oftmals Stress, Irritation oder gar ausbleibendes Paarungsverhalten.