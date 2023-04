Die Corona-Maßnahmen in Österreich laufen sukzessive aus. Während aktuell noch die Maskenpflicht im Spital, in Pflegeheimen oder bei direktem Patientenkontakt in Arztpraxen gilt, ist das ab 30. April Geschichte. Am 30. Juni folgt dann das Aus für die letzten Regelungen, darunter die Verkehrsbeschränkungen von corona-positiv Getesteten und die Meldepflicht der Covid-Erkrankung.