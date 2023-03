In der Wiener Drogenszene hat in den vergangenen Jahren ein großer Umbruch stattgefunden. Das bemerken auch Fahrgäste der Wiener Linien jeden Tag. Der Straßenhandel mit Suchtmitteln lag noch vor wenigen Jahren größtenteils in den Händen von Dealern aus westafrikanischen Staaten. Diese sind in den vergangenen fünf Jahren weitgehend von Drogenhändlern aus dem Westbalkan verdrängt worden.