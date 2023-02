Es ist sechs Uhr morgens: Die ganze Nacht hatte der Polizist am Paulustor in der Grazer Polizeidirektion Wache geschoben. Zum Scherzen ist ihm nicht zumute, schon gar nicht mit einem Betrunkenen. Doch der Mann, der da zur Wache torkelte, meint es ernst. Er will sich stellen, denn er hatte Tage vorher in Wenisbuch bei Mariatrost einen Bauern an einen Baum festgebunden und ausgeraubt.