Frau Holle war in der Obersteiermark seit Donnerstag am Werk: Der massive Schneefall spürt zu Straßensperren und starker Lawinengefahr bei zweithöchster Warnstufe. In der Nacht auf Freitag ist noch einmal bis zu einem halben Meter Neuschnee dazugekommen. In Mariazell lagen 27 Zentimeter Neuschnee (55 Gesamthöhe).