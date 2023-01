Am Dienstag wurde eine Frau in Mürzzuschlag im Keller ihres Hauses blutüberströmt aufgefunden. Sie erlitt Dutzende Messerstiche und starb. Tatverdächtig ist der eigene Partner. Psychische, physische oder sexuelle Gewalt geschieht meist in den eigenen vier Wänden, bis hin zur tödlichen Gefahr.