Die Innovationsforscherin Petra Schaper Rinkel (56) wird mit Herbst die erste Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien, wie die Hochschule am Freitag mitgeteilt hat. Schaper Rinkel übernimmt mit 1. Oktober das Amt von Gerald Bast, der die Angewandte seit dem Jahr 2000 geleitet hat. Der Unirat sei bei seiner Wahl dem Vorschlag des Senats gefolgt, hieß es in der Aussendung der Uni am Freitag.