Mit einem Rückblick beginnt für die katholische Kirche in der Steiermark das Jahr: 16.171 Gläubige kehrten ihr im Vorjahr den Rücken zu. Das ist ein Plus von 35 Prozent gegenüber 2021. Nirgends sonst in Österreich war das Plus so groß. Einziger Lichtblick: Es gab 1136 Wieder- bzw. Neueintritte, gegen den nationalen Trend um elf mehr als 2021. 752.605 Menschen sind damit in der Grünen Mark noch Kirchenmitglied, gerechnet auf die Gesamtbevölkerung sind das rund 60 Prozent.