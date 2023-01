Was kommt auf das Bundesheer in den nächsten Jahren noch zu und was bedeutet das für die Steiermark? Darauf gab Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner bei seinem Neujahrsempfang am Mittwochabend einen interessanten Einblick. Keine Frage, von den zusätzlichen 680 Millionen Euro heuer und dem 16,6 Millarden Euro schweren "Aufbauplan 2032" für das Bundesheer fällt auch für die Steiermark ein großes Stück ab. Augenscheinlich wird das etwa am Fliegerhorst Aigen, wo kurz nach Weihnachten der erste neue Leonardo-Hubschrauber AW169 "Lion" zur Pilotenschulung gelandet ist. Auch wenn der Helikopter bald wieder einen Abflug macht: Rundherum wird die Infrastuktur um 26 Millionen Euro ausgebaut.