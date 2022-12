Bevor der Abend ganz der Familie gehört, macht der steirische Landeshauptmann am Heiligen Abend mit dem Diözesanbischof eine kleine Tour zu den Einsatz- und Hilfsorganisationen. Das hat in der Steiermark Tradition, daran hält freilich auch Christopher Drexler in seinem fest. Mit Wilhelm Krautwaschl besuchte er am Samstag die Grazer Berufsfeuerwehr an deren Hauptwache am Lendplatz. Insgesamt hoffen auf den drei Wachen in der Landeshauptstadt diesmal 56 Feuerwehrleute auf einen ruhigen Weihnachtsdienst. Außerdem ging es noch zum SOS-Kinderdorf in Stübing, der Notschlafstelle Arche 38 und zur Freiwilligen Feuerwehr Graz-Kroisbach, wo die Feuerwehrjugend das Friedenslicht verteilt.

"Mein großer Dank gilt all jenen, die sich heute, wie auch an den anderen 364 Tagen im Jahr, für ihre Mitmenschen einsetzen und damit einen unerlässlichen Beitrag innerhalb unserer Gesellschaft leisten", ließ LH Drexler anschließend wissen. Auch Bischof Krauwaschl richtet allen Diensthabenden ein "herzliches Vergelt's Gott für ihre Arbeit und ihren Einsatz" aus.