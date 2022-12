Als Gisela Seiner noch ein kleines Mädchen war, dachte ihr Vater im August schon an Dezember. Pünktlich zur Schwammerlzeit suchte er nicht nur nach Steinpilz und Röhrling, sondern auch nach dem perfekten Christbaum. Dabei war vor allem ein gutes Gedächtnis gefragt. Denn seinerzeit gab es hoch oben in Sankt Nikolai am Sölkpass quasi zwei Naturgesetze. Erstens: Selbst der Weg zur schönsten Fichte verschwindet verlässlich Ende November im Schnee. Und zweitens: Von Wind und Wetter lässt sich der Vater trotz allem nicht beeindrucken.



Kurz vor Weihnachten kam er also stets wie „ein Hutzelmännchen“ nach Hause: Nass, durchgefroren und mit seiner Fichte unter dem Arm, die er vor seinen Kindern versteckte. „Zumindest hat er das versucht, aber gespäht haben wir immer“, erinnert sich Gisela Seiner (68).

Das Jesuskind und sein unbequemer Futtertrog

Aber auch die Kinder leisteten Vorarbeit. Angeregt von der Mutter bastelten sie in der Vorweihnachtszeit eine einfache Krippe aus Papier. Was noch fehlte, war die Ausstattung. Deshalb ging die gute Tat des Tages mit einer kleinen Belohnung einher: Ein Strohhalm, den abwechselnd ein Geschwisterteil ins Bett des Jesuskindes legen durfte. Denn in einem leeren Futtertrog schläft es sich bekanntlich schlecht. „Und so waren wir Kinder tatsächlich sehr engagiert damit es das Baby zu Heilig Abend so komfortabel wie möglich hat.“

Hannah (11) und ihr Bruder Jakob (9) zu Besuch bei Oma Gisela Seiner (68). Heute wohnt sie in einem neuen Haus. Ihr Geburtshaus steht im Freilichtmuseum in Stübing © (c) Gasser Benjamin

Weniger bequem war hingegen das Spionieren am Gang: Ein Zimmer, das blieb am 24. Dezember konsequent verschlossen, was Gisela Seiner und den anderen Kindern „sehr verdächtig“ vorkam. Doch die Ermittlungen des Nachwuchses mussten leider wegen fehlender Beweise eingestellt werden. „Geblieben ist es nur bei verstohlenen Blicken durchs Schlüsselloch.“ Das eigene Schlawittchen riskieren und vor dem Christkind in Ungnade fallen, das wollte schließlich niemand …

Wer hat (noch nicht) an der Uhr gedreht?

Gerüche und Erinnerungen sind in unserem Gehirn eng miteinander verknüpft. Den Duft der Raunacht beschwört Gisela Seiner deshalb auch heute noch gerne herauf. Nicht zuletzt deshalb, weil Gisela Seiners Vater damit die Feierlichkeiten zu Heilig Abend eingeläutet hat. „Sobald er mit einer Pfanne in den Händen vor uns stand, wussten wir: Jetzt geht es los.“ Andächtig wurde Kohle aus dem offenen Feuer geklaubt und mit Weihrauch bestreut. Unter Gebeten wurden dann Haus, Hof und Stall mit all seinen Tieren geräuchert. „Um Glück und Wohlstand zu erbitten und Unheil fernzuhalten.“

Auch Gisela Seiner war beim Räuchern mit Eifer dabei – nur irgendwann begann ihr Blick langsam zu entgleiten. Wie ein Pendel schweiften ihre Augen hin und her. Küchenuhr – Rosenkranz – Küchenuhr: „Die Zeit bis zum Abend ist immer besonders langsam vergangen.“

Bratwürste und "Hupferlbahnen"

Doch auch, wenn sich das Christkind zierte – irgendwann setzte es doch noch zum Landeanflug an. Was folgte, waren offene Kindermünder und kuchentellergroße Augen: Auf der Fichte baumelten Lebkuchen und Äpfel, darunter lagen die Packerl. Was drinnen war, will Enkelin Hannah (11) wissen. „Hauptsächlich selbst gemachte Geschenke – Handschuhe und Socken zum Beispiel“, antwortet Großmutter Gisela Seiner.

Gisela Seiner hat für ihre Enkelin das Geschichtsbuch aufgeschlagen © (c) Gasser Benjamin

Aber einmal, da war sie neun Jahre alt, sollte noch etwas anderes zwischen Schals und Hauben liegen: „Eine Puppe, über die ich mich so gefreut habe.“ Auch Schlitten und Ski wurden freudig überreicht. Bretterl, die große Belastungsproben aushalten mussten: „Für uns ging es von einer Hupferlbahn zur nächsten – rauf, runter und den gefrorenen Misthaufen haben wir als Rampe benutzt.“ Als verlässliche Anschubhilfe diente das Weihnachtsessen: Bratwürste mit Sauerkraut, gefolgt von einem Bratapfel als Nachspeise.

Eine wahrlich stille Nacht

Eine Pause für die kugelrunden Bäuche gab es aber erst später. „Um Mitternacht sind wir noch zur Mette gegangen.“ Draußen sei es eisig kalt gewesen, oft auch sehr stürmisch, geschneit hat es immer. „Wir Kleinen sind regelrecht im Schnee versunken, was am Sölkpass eigentlich normal war.“ Doch alle Anstrengung war vergessen, als die ersten Weihnachtslieder im Schein der Laternen aus der Kirche tönten. Erst danach kehrte Ruhe ein – eine wahrlich stille Nacht eben.

Und heute? Mehr als jeder andere Ort ist das erste Heim, das ein Mensch kennt, mit Emotionen aufgeladen. Das gilt auch für Gisela Seiner. Obwohl ihr Elternhaus, die sogenannte Brunnerkeusche, die Ortschaft Sankt Nikolai längst verlassen hat. Das Ausgedingehäusl, errichtet im Jahr 1754, wurde vor rund 50 Jahren abgetragen und im Freilichtmuseum Stübing wieder aufgebaut.

Damals: die Brunnerkeusche in Sankt Nikolai © Universalmuseum Joanneum

Und trotzdem: „Wenn ich dort wieder hinkomme, ist dieses Haus für mich immer noch mit Leben behaftet.“ Vor ihrem inneren Auge: ein kleines Fenster mit einem Ausblick Richtung Kirche. Dort sei ihre Großmutter immer gesessen. Aus religiösen Gründen, aber auch aus praktischen: „Dort hat sie ihre Socken gestopft, weil durch das Fenster genug Tageslicht gekommen ist.“ Der Treffpunkt der Familie war der kleine Küchentisch. „Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, wie wir dort alle Platz gefunden haben – aufgefädelt wie eine Perlenkette, die Kleinsten auf dem Schoß.“



Das sei heute schon wesentlich leichter, meint Gisela Seiner, grinst ihre Enkelin an und greift einmal quer über den Tisch. Geschichtsstunde beendet – die Gegenwart wartet. Oder in dem Fall ein Teller voll mit Keksen. Denn das Backen gehört damals wie heute einfach dazu. Weil manche Dinge ändern sich trotz allem nie.