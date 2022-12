"Ich bin ganz frisch betroffen“, sagt eine Frau. Zuerst habe sie gedacht, der Sohn lebe eine heftige Pubertät aus. „Aber die Corona-Pandemie hat meinen Sohn ausgehebelt.“ Sport war weg, Schule war weg. Gepaart mit: ‘Ich rebelliere gegen diese Regeln’ mit Stadtparkpartys, Alkohol und anderem Zeug, habe sie einen völlig ausgeflippten Sohn zu Hause gehabt. „Ich habe nicht gewusst, wie ich das schaffen soll.“ Es zeigte sich, es war nicht nur eine heftige Pubertät.



An diesem Dienstagabend im Advent treffen sich acht Personen im Martin-Luther-Haus der Grazer Heilandskirche. Sie sind Angehörige psychisch erkrankter Menschen. „Häufig sind es Mütter, die zu uns kommen. Mit einem jungen erwachsenen Sohn oder Tochter, die plötzlich nach erfolgreichem Studium oder Schulzeit eine Psychose bekommen haben. Sie sind meist selbst in einem Wechselbad und oft durch die Erkrankung und durch die Situation, was wird morgen oder heute in der Nacht sein, sehr belastet“, sagt Inna Stallegger.

Stigmatisierung ist groß



Sie, ihre Tante Adelinde Gugerbauer und Franz Lex, der die Situation als Angehöriger aber auch als Betroffener kennt, sind Ehrenamtliche beim Verein HPE Steiermark und an diesem Abend mit ihren Erfahrungen da. „Es ist auch wichtig, auch einmal mit jemandem außerhalb der Familie darüber sprechen zu können“, erklärt Lex, Obmann des Vereins. Denn die Stigmatisierung ist noch immer groß.

Liebe und Abgrenzung



Zwischen Liebe und Abgrenzung tragen viele Angehörige eine enorme Last auf ihren Schultern oder fühlen sich hilflos. Gerade dann, wenn der oder die Betroffene Hilfe ablehnt oder sie sich in die Behandlung nicht eingebunden fühlen. „Das Thema, wie viel muss ich beschützen und wie viel muss ich anrennen lassen“, kennt auch Stallegger.

Manchmal nagen auch Schuldgefühle, wenn ein Familienmitglied mit Blaulicht und Polizeieskorte ins Spital gebracht wurde. „Das wirft mir mein Sohn immer wieder vor“, sagt eine Mutter. Und es gibt viele Fragen: „Wie lange dauert so eine manische Phase?“ – Denn dem eigenen Kind dabei zuzuschauen, wie es auf einem Egotrip schlaflos in die nächste Manie steuert und dabei unkalkulierbare Risiken eingeht, sei schwer auszuhalten.

Austausch der Erfahrungen



„Manchmal fühlt man sich ohnmächtig – manchmal auch alleine“, sagt eine Teilnehmerin. Professionelle Unterstützung habe ihr sehr geholfen. „Bei meinem Sohn geht das seit kurz nach der Matura – also seit 19 Jahren. Warum und wieso, diese Fragen sind müßig.“ Sie ist hier, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. „Ich denke, es hilft. Auch zu wissen, man ist nicht alleine.“ Sie rät anderen zur Selbstfürsorge und dazu, sich ein Netz aufzubauen. Auch wenn das nicht immer einfach ist. „Ich habe mir meinen Freundeskreis erhalten können, aber manchmal sitzt man da und denkt sich, worüber reden die überhaupt. Wenn das eigene Kind aus dem Fenster gesprungen ist und den dritten Suizidversuch hinter sich hat“, sagt eine andere Teilnehmerin.