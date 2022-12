Der durch die Coronapandemie ausgelöste Digitalisierungsschub wird zwar generell als positiver Nebenaspekt der Krise betrachtet. Die ältere Generation empfindet die zunehmende Digitalisierung des Alltags aber meist als negative Veränderung. Das ist nur eines der Erkenntnisse des steirischen "Seniorenbarometers", einer vom Land beauftragten Umfrage unter Steirerinnen und Steirern ab 65 Jahren.

Das Sozialressort hat heuer aufbauend auf den Ergebnissen aus dem Jahr 2020 über ein Institut (GMK Research & Consulting) ein "Update" seines Seniorenbarometers erstellen lassen. Die Ergebnisse fasst Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) so zusammen: "Nach der Coronapandemie ist es vor allem die Teuerung, die den Alltag für die ältere Generation in der Steiermark nachhaltig und negativ beeinflusst."

Weniger Optimisten

Für mehr als zwei Drittel der Befragten hat sich die Lebenssituation "viel" oder "ziemlich viel" verändert. Eine "sehr starke" Veränderung war es für 35 Prozent – bei der Umfrage 2020 waren es noch 23 Prozent gewesen.

Viermal so viele Seniorinnen und Senioren als 2020 erleben die Digitalisierung des Alltags als negative Veränderung. Inflation und Teuerung wurden gleich elfmal öfter als beeinflussende Faktoren genannt.

Nur noch die Hälfte der Befragten blickt positiv in die Zukunft, der Anteil der Pessimisten ist mittlerweile ebenso groß. Die Pandemie mit ihren Lockdowns hat auch die Einsamkeit im Alter weiter verstärkt. Mittlerweile gibt die Hälfte der Befragten an, dass sie sich "manchmal" oder "oft" einsam fühlen. Zuvor waren es rund 33 Prozent gewesen.

Gegenrezepte?

Welche Schlüsse zieht die Politik daraus? Kampus kündigt die rasche Vorstellung eines Maßnahmenpakets an, zuvor soll es noch mit dem Seniorenbeirat und Expertinnen beraten werden. Im Fokus soll dabei der Kampf gegen die Einsamkeit und die Hilfe mit dem Umgang moderner Kommunikationsmittel stehen. Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß spricht auch den Bewegungsmangel und die damit verbundenen gesundheitlichen Probleme der älteren Generation an: "Ziel muss es sein, Seniorinnen und Senioren in ihrem Alltag zu bekräftigen und zu unterstützen."