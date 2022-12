Die junge Dame wiederholt ein zweites Mal wie aus der Rakete geschossen: „Ein Soda-Wasser mit oder ohne Zitrone, warm?“ Elisabeth Reidl nickt, antwortet. Sie hat verstanden, wenn auch schwer. Die Kellnerin lächelt freundlich. Unsere Gesellschaft ist schnelllebig und laut. Besonders in der ach so stillen Adventszeit. Shoppingzentren platzen aus allen Nähten, Menschen wuseln sich auf Christkindlmärkten, Weihnachtsfeiern treiben den Lärmpegel in Restaurants nach oben. Was manche mit Spaß und andere mit Stress verbinden, bedeutet für Elisabeth Reidl vor allem eins: Anstrengung. Die 55-Jährige ist schwerhörig. Nicht taub, nicht gehörlos, aber knapp davor.