Die "bit group" präsentierte am Montag eine neue Job- und Informationsplattform für Pflegekräfte. Wer im Pflegebereich einen Job sucht, soll dadurch schneller fündig werden. Die Plattform www.pflege-zukunft.at ist bereits online abrufbar. Momentan beschränkt sich die Website nur auf Stellen in der Steiermark, in Niederösterreich und im Burgenland. Rund 300 Stellen wurden bereits ausgeschrieben.