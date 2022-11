Ein Patent ist das Schutzrecht für eine Erfindung. Das Europäische Patentamt hat den Frauenanteil beim Patentieren von 1990 bis 2019 in 38 Ländern untersucht. Das Ergebnis: Österreich ist Schlusslicht, Spitzenreiter ist Lettland mit 30,6 Prozent. Österreich zählt europaweit zu den Top 10 patentierenden Ländern, aber schneidet in allen Branchen – ob "typisch männlich" wie Maschinenbau bzw. Elektrotechnik oder mit wachsender Frauenbeteiligung wie in der Chemie – "unterdurchschnittlich" bei Frauen-Patenten ab.