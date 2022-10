Das Opfer ist ein 14-jähriger Bursche, die Täter sollen selbst erst 15 und 17 Jahre alt sein: In Graz-Eggenberg wurde am Donnerstagabend ein Jugendlicher in einen Keller gelockt und unter Androhung von Gewalt ausgeraubt.

Die Burschen, die sich untereinander kennen, trafen laut Polizei gegen 19.30 Uhr aufeinander. Dabei lockten die beiden Älteren den Jüngeren in den Keller eines Mehrparteienhauses. Dort habe der 17-Jährige mit Gewalt gedroht, Ziel seiner Begierde war die Weste des Opfers. Der 14-Jährige gab sie ihm, doch dann wollte der 15-Jährige auch noch Bargeld und drohte mit dem Umbringen.

Eine Zeugin bekam den Wirbel im Keller mit und alarmierte die Polizei. Als eine Streife der Polizeiinspektion Hauptbahnhof am Tatort eintraf, war nur noch der 14-Jährige dort. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte zwar keinen Erfolg, aber die Identität der jungen Verdächtigen ist der Polizei bekannt.