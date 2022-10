In Tulln ist eine auch in der Steiermark aktive mutmaßliche Okkultbetrügerin aufgeflogen. Die 44-Jährige soll Passanten sowie Inhabern und Angestellten von Geschäften vorgegaukelt haben, dass sie die "Aura" lesen könne und auf ihnen ein Fluch liege. Um die Personen davon zu befreien, soll die Frau Bargeld verlangt haben. Die Verdächtige war nicht geständig und wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, teilte die Polizei Niederösterreich am Dienstag mit.

Ein ähnlicher Betrugsfall hatte in Tulln schon im Sommer Schlagzeilen gemacht, nach entsprechenden Medienberichten waren die Bewohner bereits misstrauisch. Am Freitag zeigte eine Angestellte einen versuchten Betrug an und lieferte der Polizei eine Personenbeschreibung gleich mit. Kurz danach wurde die 44-Jährige am letzten Freitag von der Polizei auf dem Tullner Hauptplatz erkannt und kontrolliert.

In ihrer Tasche wurden laut Polizei für diese gewerbsmäßigen Betrügereien einschlägige Utensilien, darunter Wahrsagerkarten, sichergestellt. Bei der Verdächtigen handelt es sich um eine österreichische Staatsbürgerin ohne aufrechten Wohnsitz. Bisher wurden drei Opfer in der Steiermark sowie mehrere Personen in Tulln und der Steiermark ausgeforscht, bei denen es zu einer Ansprache, aber nicht zu einer Zahlung gekommen ist. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Erhebungen zu möglichen weiteren Straftaten laufen.