Während sich in den Adria-Ländern nach enormen Regenmengen vielerorts dramatische Szenen abspielen >>mehr dazu lesen Sie hier<<, hat dieses Italientief in der Steiermark bis jetzt höchst unterschiedliche Regenmengen gebracht. Eindeutiger Regenschwerpunkt lag am Freitag zunächst im Osten von Graz, wo bis 16 Uhr mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter herunterkamen.