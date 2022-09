Nach dem Lotto-Sechser ist vor dem EuroMillionen Superpot. Der sechste Lotto Vierfachjackpot des Jahres ist Geschichte, er fand am Mittwoch seinen Abnehmer in der Steiermark. Eine Spielteilnehmerin bzw. ein Spielteilnehmer aus der Oststeiermark tippte die "sechs Richtigen", knackte den Vierfachjackpot damit im Alleingang und gewann rund 4,4 Millionen Euro.

Mit Quicktipp erfolgreich

Beigetragen zum Erfolg hat auch das Spielterminal in der Annahmestelle, denn der gewinnbringende Tipp war ein vom Zufallszahlengenerator erstellter Quicktipp. Gleich der erste von fünf Versuchen brachte den Millionengewinn. Über einen Fünfer mit Zusatzzahl und damit über jeweils mehr als 39.000 Euro dürfen sich vier Spielteilnehmerinnen bzw. Spielteilnehmer freuen. Zwei Gewinne wurde in Oberösterreich jeweils per Quicktipp erzielt, je einer – jeweils per Normalschein – in der Steiermark und über die Spieleseite win2day.at.

Joker-Topf prall gefüllt

Zum dritten Mal hintereinander gab es am Mittwoch keinen Wettschein mit der richtigen Joker-Zahl. Damit wartet am kommenden Sonntag ein Dreifachjackpot, und im Topf werden rund 800.000 Euro liegen.

130 Millionen bei Euro

Am Freitagabend geht es für Freunde der Lotterien weiter. Bei EuroMillionen wird ein 130 Millionen schwerer Sonder-Topf ausgespielt.