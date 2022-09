Es wird immer weniger geglaubt in Österreich – zu diesem Schluss kommen jedenfalls die Statistiken über die Mitgliederzahlen der angestammten Kirchen in Österreich. Danach gefragt, meinten jedoch 79 Prozent aller Österreicher 2018, an einen Gott, ein höheres Wesen oder eine geistige Macht zu glauben. „Das spiegelt sich aber im öffentlichen Leben kaum noch wider“, so Michael Axmann von der Evangelischen Kirche Steiermark.