"Bereit?", fragt Fluglehrer Andi plötzlich. "Ja!" Drei, zwei, eins – und wir beide laufen den Hang hinab. Überraschenderweise hebt man mit dem Tandem flotter ab, als gedacht. Schon nach einigen Sekunden sind wir in der Luft, fliegen über die Baumwipfel des Schöckls hinweg und gleiten davon. Andi richtet die Seile, bis man gemütlich in der Luft hängt. Und das im positiven Sinne. Schon geht es in bis 2000 Metern Höhe Richtung Gleisdorf.