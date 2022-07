Das Wetter-Wechselbad hält weiter an. Zwar brachte Tief "Daniela" den Steirerinnen und Steirer eine kurze Verschnaufpause, ab Donnerstag klettern die Temperaturen aber wieder nach oben. Höchstwerte bis zu 31 Grad sind möglich. Insgesamt bleibt das Wetter weiter unbeständig. So sind vor allem im Bergland und in der westlichen Obersteiermark Nebelfelder und Quellwolken zu erwarten. In Murau und dem Oberen Murtal könnten vereinzelt auch Gewitter möglich sein. Heftige Unwetter schließt Zamg-Meteorologe Clemens Biermair aber aus: "Es kann stellenweise schon kräftig regnen, aber zu großen Schadensfällen sollte es nicht kommen." Die höchste Niederschlagsmenge wurde laut Österreichischer Unwetterzentrale am Mittwoch übrigens in Zeltweg gemessen.