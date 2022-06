1470 Kilometer liegen zwischen Kiew und Vasoldsberg. 17 Stunden Autofahrt. „Der Tank war leer, wir hatten kaum Essen und ein Kind dabei“, erzählt Viktoria. Klirrende Kälte machte die Situation nicht besser. Am 27. Februar kamen die 38-jährige „Vika“, ihre Schwiegermutter und Sohn Roma (8) in Österreich an. Die Schwiegermama ist jetzt wieder in der Ukraine, „sie wollte einfach zurück“, erzählt Vika. Sie ist mit ihrem Sohn geblieben. Eine österreichische Bekannte von Vikas Mann half bei der Unterkunftssuche.