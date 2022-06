Wolf, Fischotter, Luchs, Biber und Seeadler. Das sind die "Big5" der streng geschützten Tierarten in Österreich. Drei Jahre ist es her, seit der WWF die Umsetzung von EU-Vorgaben und Naturschutzstandards untersucht hat. Nun hat der Umweltverband noch einmal unter die Lupe genommen, wie es um die Fünf in den österreichischen Bundesländern steht. Das Ergebnis: Erneut negativ.