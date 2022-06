Kein Wolf aus dem Märchen, dafür umso lebendiger war das Raubtier, das einer Obersteirerin Ende April vor das Auto lief. "Ein Wolf, es ist wirklich ein Wolf", rief die Tochter der Murtalerin, die ebenfalls im Wagen saß und ihren Augen nicht trauen konnte. Sichtungen dieser Art sind in der Steiermark längst keine Seltenheit mehr. Neben Wölfen in Obdach und Eisbach-Rein sollen in Stainz Jäger jüngst sogar auf Spuren von Bären-Tatzen gestoßen sein. Auch darüber wird Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau beim diesjährigen 73. Steirischen Landesjägertag, am Samstag in Gamlitz sprechen. Zudem soll es um die Ziele und Zukunft der Landesjägerschaft gehen.