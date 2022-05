Am Freitag hat man in Bruck und Leoben 31 Grad gemessen, in Graz 30,5 Grad. Das war der zweitheißeste Tag des Jahres. Nach einer für Mai ungewohnt warmen Nacht bringt der Samstag etwas Abkühlung. Die Gewittergefahr steigt, vor allem "in den Regionen südlich und westlich von Graz."