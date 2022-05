Elnas Ghorbani kann gar nicht aufhören, an die Mädchen und Frauen in Afghanistan zu denken. Die 19-Jährige ist dort geboren, im Iran aufgewachsen und 2015 von dort geflüchtet. Seitdem lässt sie keine Möglichkeit aus, auf die Rechte von Frauen und Migranten hinzuweisen. Für ihr ehrenamtliches Engagement in der Schule, bei einem Redewettbewerb oder im Altersheim ist sie jetzt mit dem Preis "Young Women in Public Affairs Award" vom Zonta-Club Graz ausgezeichnet worden.