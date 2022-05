Reden wir übers Geld. Wobei: "Da brauchen wir über den Preis gar nicht mehr diskutieren", sagt Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ). Was er meint: "Mit den Öffis ist man nun jedenfalls billiger unterwegs als mit dem eigenen Auto." Das liege nicht nur am teuren Spritpreis, sondern vor allem am Klimaticket und auch dem Freizeit-Ticket.