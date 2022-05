Kurz vor Schluss heizen die "Heißheiligen" kräftig ein und bringen den Steirerinnen und Steirern die nächsten Schwitzetage im Mai. Am Sonntag lacht in weiten Teilen des Landes die Sonne vom Himmel –bei herrlichen Temperaturen bis zu 28 Grad. Sonnig und warm bleibt es auch am Montag.