Im Schnitt folgt alle zehn Jahre ein starkes Passjahr. Das heißt: Österreichweit verlieren in diesem Jahr besonders viele Reisepässe ihre Gültigkeit. Zuletzt war das 2020 der Fall. Die Zahl der auslaufenden Pässe belief sich auf rund eine Million. Sprich: Jede sechste Österreicherin brauchte einen neuen Reisepass. Aufgrund des Lockdowns schoben aber viele die Verlängerung ihres Reisepasses bis jetzt auf. So auch in der Steiermark, was zu einem großen Andrang bei den Passämtern führte.