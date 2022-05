Etwas mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass das bundesweite Klimaticket gestartet ist. Seit 26. Oktober 2021 gibt es die österreichweit gültige Offi-Jahreskarte zum Normalpreis von 1095 Euro zu kaufen und 158.000 Österreicherinnen und Österreicher haben von dem Angebot bislang (Stand 30. April) Gebrauch gemacht. Das zeigen aktuelle Zahlen aus dem Klimaministerium. Am meisten Anklang findet das Ticket in Wien mit fast 51.000 Verkäufen, gefolgt von Niederösterreich (rund 42.500), Oberösterreich (rund 25.000) und der Steiermark mit 10.280 verkauften Tickets.