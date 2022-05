Am Freitag begeht Armenpfarrer Wolfgang Pucher ein besonderes Jubiläum: Unter dem Motto „20+5“ wird sein Pfarr- zum Festsaal. Die Notschlafstelle VinziTel und der Betreuungsdienst Solido – für viele ein Hand-in-Hand-Angebot – feiern ihr 20- sowie 5-jähriges Bestehen.

Und das mit einer durchaus positiven Bilanz, wie das Beispiel von Peter Wenzl zeigt: „Ich bin deshalb ins VinziTel gekommen, weil ich von zu Hause wegen eines Zwischenfalls weggewiesen wurde. Das hätte nicht passieren dürfen.“ Es sei leider, „einiges danebengegangen“, formuliert es der 47-Jährige, der Gewalt gegenüber einem Familienmitglied ausgeübt hat. Von der Polizei habe er dann ein paar Notrufnummern bekommen – mitten in der Nacht, zu Beginn des allerersten Lockdowns. Kurz nach Mitternacht kam er im VinziTel an – „die einzige Einrichtung, wo ich jemanden erreicht habe und wo auch Platz war“.