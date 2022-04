Der jüngste Streich erfolgte gestern durch die Handelskette Spar. Ab sofort findet sich in den Regalen aller steirischen und südburgenländischen Märkte „Vulkanland-Duroc-Schweinefleisch“. Das mit den Steaks und Schnitzeln verbundene Versprechen: mehr Tierwohl, mehr Regionalität und Qualität. Die Schweine (eine spezielle Züchtung) stammen von vier südsteirischen Höfen, wo sie doppelt so viel Platz bekommen wie gesetzlich vorgeschrieben, auf Einstreu statt Spaltenböden leben und gentechnikfrei aus regionalem Anbau gefüttert werden. Geschlachtet werden die Tiere – vorerst rund 6200 pro Jahr – in der Region am Fleischhof Raabtal in Kirchberg.