An der Universität Graz gehen derzeit die Vorbereitungen zur Wahl eines neuen Rektorats wie geplant voran, so der Vorsitzende der sogenannten Findungskommission, Hans Sünkel. Diese Kommission, die aus Vertretern der Universität sowie des Senates besteht, sortiert die Bewerbungen, die auf die Ausschreibung von Mitte Februar erfolgt sind. "Wir haben derzeit sieben Bewerbungen", so Sünkel, der selbst Rektor der Technischen Universität Graz war und dann auch Vorsitzender der Österreichischen Rektorenkonferenz.