© Caritas/Tina Herzl Photography

Die ersten Schritte sind oftmals die schwersten, aber auch die wichtigsten, um aus der Abwärtsspirale zu fliehen. Bei der Beratungsstelle zur Existenzsicherung (BEX) geht die Caritas die ersten Schritte gemeinsam mit den Hilfesuchenden. Die Betroffenen wenden sich an die Beratungsstelle, wenn sie ihre Rechnungen nicht mehr begleichen können. Mittels finanzieller Unterstützung wird die erste Not gelindert und so der Druck aus der Situation genommen. Im nächsten Schritt geht es um nachhaltige Lösungen. Besonders die Weihnachtszeit bedeutet für viele Familien eine enorme finanzielle Belastung. Mit Ihrem Herz kann die Caritas mit Lebensmittelgutscheinen den Weihnachtsabend für viele strahlender machen.