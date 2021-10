Teures "Versehen"Steirer fuhr Rutsche von Flugzeug aus und muss 55.000 Euro zahlen

Am Mittwoch fiel das Urteil nach einer im März ausgelösten Notrutsche in einem Flugzeug. Für den Mann setzte es eine Bedingte und er muss mehr als 55.000 Euro Schadenersatz zahlen.

135 Passagiere und sieben Crewmitglieder eines Turkish-Airlines-Fluges mussten im März am Flughafen Wien wieder aussteigen. Der Grund: Ein Fluggast (58) hatte den Nothebel gelöst und somit die Rutsche ausgefahren. Der Prozess wurde im August vertagt, damals gab der Flugneuling an, nicht auf die Konsequenzen hingewiesen worden zu sein. Am Dienstag fiel in Korneuburg das Urteil, wie der ORF Niederösterreich berichtet.