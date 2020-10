Am Dienstagnachmittag wollte eine 42-jährige Mutter für ihren Sohn Chicken Nuggets zubereiten. Dabei legte sie sich kurz nieder und schlief ein. Die Küche geriet in Brand.

© MAK - Fotolia

Eine 42-jährige Frau in Graz-Umgebung wollte am Dienstag am frühen Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, für ihren Sohn (14) Chicken Nuggets zubereiten. Nachdem das Zubereiten der Speise in der Küche etwas dauerte, legte sich die Frau im Nebenzimmer hin und schlief dort ein.