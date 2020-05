Reaktionen auf den Tod"Er war ein Glück für die Kirche in Österreich"

Facebook

Johann Weber mit den späteren Bischöfen Christoph Schönborn und Egon Kapellari © Diözese Graz-Seckau

Altbischof Johann Weber verstarb in der Nacht auf Samstag im 94. Lebensjahr in Graz. Sowohl in der katholischen Kirche als auch in der Politik ist die Betroffenheit über das Ableben des Altbischofs groß.