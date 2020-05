Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

44.000 Tests wurden in der Steiermark durchgeführt © samuel - stock.adobe.com

Die Zahl der an Covid-19 aktuell Erkrankten dürfte auch in der Steiermark bald nur noch zweistellig sein. Laut den aktuellen Daten des Gesundheitsministeriums (Amtliches Dashboard) wurden in unserem Bundesland am Donnerstag noch 101 aktiv Erkrankte registriert. Die Zahl der jemals in der Steiermark positiv getesteten Personen beträgt 1832, seit gestern Nachmittag kam damit nur eine Infektion dazu.