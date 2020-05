Ein Mann wurde dabei beobachtet wie er in der Grazer Annenstraße seinen Hund an der Leine hochzog und an die Wand prallen ließ. Das Tier wurde ihm abgenommen.

Tierquäler wurde in der Grazer Annenstraße beobachtet © Juergen Fuchs

Ein 26-Jähriger soll in der Grazer Annenstraße einen kleinen

Hund getreten und misshandelt haben. Dabei soll er nach Angaben von

Zeugen das Tier an der Leine hochgezerrt haben, um es anschließend

an die Wand prallen zu lassen. Weiters steht der Mann in Verdacht,

das Tier getreten und gegen ein Metallgeländer geworfen zu haben,

teilte die Polizei mit.