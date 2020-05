Kleine Zeitung +

Mit Schutzmaßnahmen Viele Öffis ab Montag in Normalfahrplan, ÖBB eine Woche später

GKB stellt schon am 1. Mai auf Normalbetrieb im Zugverkehr um, am Montag die Holding Graz und andere Öffi-Betreiber. Ein Meter Mindestabstand in den Fahrzeugen muss nicht zwingend eingehalten werden.