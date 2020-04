Nun also doch: Ab Donnerstag wird Einhaltung der Maskenpflicht in Grazer Öffis kontrolliert.

Ab 30. April wird Maskenpflicht verschärft kontrolliert © Jürgen Fuchs

So kann es gehen: Während die Bundesregierung an diesem Dienstag neue Lockerungen in Sachen Corona öffentlich macht, schärft man bei den Graz-Linien nach - notgedrungen, wie es heißt. Denn zuletzt haben dem Vernehmen nach immer mehr Öffi-Fahrgäste in Graz die bestehende Maskenpflicht ignoriert.