Enorme Preisschwankungen bei Schutzmasken © Adobe Stock/InkheartX

Die österreichische Regierung dehnt die Maskenpflicht immer weiter aus. In Geschäften, Arztpraxen und öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt die Gesichtsmaske weiterhin Pflicht. Der Regelung sollen demnächst Lokale und Restaurants folgen. Mit 1. Mai treten zwar Lockerungen der bisherigen Maßnahmen in Kraft, das Abnehmen der Maske ist aber nicht geplant. Vorrangig ist das Utensil zum Schutz vor Ansteckung und Übertragung da, am Markt benutzen es andere währenddessen als Bereicherung. Als Konsument in Zeiten der Knappheit wählerisch zu sein: schwierig, wenn nicht gar unmöglich.