Während sich Anton Lang (vorne) eine Wahl vor dem Sommer vorstellen kann, gibt sich Hermann Schützenhöfer noch zurückhaltend © Erwin Scheriau

SPÖ-Chef Anton Lang gab ja im Interview mit der Kleinen Zeitung bekannt, dass er sich die steirischen Gemeinderatswahlen am 5. Juli, und nicht erst im September, vorstellen könnte. Am Abend betonte er dazu in "Steiermark heute" mehrfach: Wenn es das Virus bzw. die Pandemie zulässt. Dann wäre es für Lang der richtige Zeitpunkt, die Gemeinderatswahlen vor den Hauptferien abzuwickeln. "Das würden sich auch die meisten Bürgermeister wünschen", so der Vizelandeshauptmann.