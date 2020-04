Facebook

Markus Ragger © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Vom Mattnetz spricht man im Schachsport, wenn es dem König an den Kragen geht, die gegnerischen Figuren die Bewegungsfähigkeit der wichtigsten Figur immer mehr einschränken. Vom Schachnetz könnte man in Zeiten wie diesen vom Internet sprechen. Die Server und Online-Schachseiten erfreuen sich größter Beliebtheit. Chess24.com freute sich zuletzt über die dreifache Anzahl an Neuregistrierungen, der Server von Chessbase meldete Rekordzugriffszahlen. Auch auf Chessbase findet aktuell ein Blitzturnier des Bundesverbandes statt, auf lichess.org messen sich über 50 steirische Talente in 14 Gruppen.