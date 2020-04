Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Symbolbild/Rotes Kreuz

Am Freitag gegen 12 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg in Graz-Puntigam unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 48-Jähriger aus Graz mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung. Bei der Kreuzung mit der Mitterstraße wollte die 34-Jährige nach links in die dortige Unterführung abbiegen. Der nachfolgende 48-Jährige dürfte das Manöver zu spät bemerkt haben und konnte sein Fahrrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder auslenken. Die zwei Räder touchierten, wobei der 48-Jährige zu Sturz kam. Der Mann wurde mit einer schweren Verletzung vom Rettungsdienst in das UKH Graz eingeliefert. Die 34-Jährige blieb unverletzt.